Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году

За восемь месяцев 2024 года россияне вывели за рубеж вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с данными Центробанка РФ по операциям сектора «домашние хозяйства».
Так, в 2022 году граждане РФ вывели за рубеж 1,02 трлн рублей, в 2023-м — 613,1 млрд (снижение на 40%), в этом — 527,2 млрд (на 14%). Правильность расчетов подтвердили представители «Т-инвестиций» и «Ингосстрах-инвестиций».
Несмотря на снижение интенсивности оттока средств за рубеж, количество денен россиян в зарубежных банка растет в течение последних трех лет, заключил ЦБ. К сентябрю 2022 года они хранили за рубежом валюту на сумму 2,76 трлн рублей, а к сентябрю этого года — 7,2 трлн.
При этом собеседники «Ведомостей» отметили, что ЦБ не может владеть полной информацией о количестве выводимых россиянами денег, поскольку регулятор не держит связей с внешними банками после начала спецоперации на территории Украины. Дополнительным фактором выступает изменение курса рубля за последние три года, которое влияет на конечные показатели, добавили они.
Директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин полагает, что хранимые за рубежом деньги россиян могут увеличиваться за счет криптовалюты или источников заработка вне РФ. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев, что вывести деньги за границу стало сложнее из‑за проблем с переводами, а основная масса перетекла с иностранные банки в последние два года. По мнению экспертов, показатели вывода денег за рубеж будут снижаться и дальше.