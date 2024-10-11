Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году

За восемь месяцев 2024 года россияне вывели за рубеж вдвое меньший объем денег, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с данными Центробанка РФ по операциям сектора «домашние хозяйства».

Так, в 2022 году граждане РФ вывели за рубеж 1,02 трлн рублей, в 2023-м — 613,1 млрд (снижение на 40%), в этом — 527,2 млрд (на 14%). Правильность расчетов подтвердили представители «Т-инвестиций» и «Ингосстрах-инвестиций».

Несмотря на снижение интенсивности оттока средств за рубеж, количество денен россиян в зарубежных банка растет в течение последних трех лет, заключил ЦБ. К сентябрю 2022 года они хранили за рубежом валюту на сумму 2,76 трлн рублей, а к сентябрю этого года — 7,2 трлн.

При этом собеседники «Ведомостей» отметили, что ЦБ не может владеть полной информацией о количестве выводимых россиянами денег, поскольку регулятор не держит связей с внешними банками после начала спецоперации на территории Украины. Дополнительным фактором выступает изменение курса рубля за последние три года, которое влияет на конечные показатели, добавили они.