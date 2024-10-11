Алиша Киз представит документальный фильм о сонграйтерах «Uncharted»

На стриминговом сервисе Paramount+ выйдет документальный фильм «Uncharted», в разработке которого участвовала американская певица Алиша Киз. Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет истории нескольких женщин-сонграйтеров, которые стремятся к успеху в музыкальном бизнесе. Героинями проекта будут в том числе барбадосская артистка Айони, ДаВионн из Атланты и Жан Део из Чикаго.
Автором ленты выступила двукратная лауреатка премии «Эмми» Бет Аала. Фильм создала продакшн-компания Everywoman Studios Эбби Гринсфелдер для MTV Entertainment Studios.
Продюсерами проекта стали Гринсфелдер, Кэти Курик, Эбигейл Родригес, Бренда Робинсон, Реджина К. Скалли, Джералин Уайт Дрейфус и Киз, а также Энн Минчиели, Джоди Джерсон, Сэм Кирби Йо, Стейси смит и Мишель Аркуски.
Фильм «Uncharted» станет следствием некоммерческой инициативы She Is The Music, запущенной Киз в 2018 году. Она помогает женщинам-музыкантам найти свое место в индустрии.