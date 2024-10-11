РКН подготовил приказ, чтобы непублично «замедлять» онлайн-ресурсы

Согласно документу, РКН сможет на основании требований генпрокурора или его замов «управлять сетями связи» через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или же с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи. По мнению экспертов, таким образом РКН через Генпрокуратуру сможет напрямую управлять сетями связи операторов.

«А поскольку все „замедления“ и принуждения — это не блокировки, а некое „управление сетями связи“, то это значит, что РКН сможет замедлять и блокировать все, что ему заблагорассудится. Никто за это ни отчитываться, ни отвечать не будет», — предположил независимый эксперт и создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин.