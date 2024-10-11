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РКН подготовил приказ, чтобы непублично «замедлять» онлайн-ресурсы

Вчера в 21:55
Фото: Markus Spiske/Unsplash

Роскомнадзор подготовил приказ, который позволит «замедлять» любые онлайн-ресурсы через внесудебное решение Генпрокуратуры. Регулятор предложил поправки в закон, которые появились на портале правовой информации, обратил внимание Forbes.

Согласно документу, РКН сможет на основании требований генпрокурора или его замов «управлять сетями связи» через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или же с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи. По мнению экспертов, таким образом РКН через Генпрокуратуру сможет напрямую управлять сетями связи операторов.

«А поскольку все „замедления“ и принуждения — это не блокировки, а некое „управление сетями связи“, то это значит, что РКН сможет замедлять и блокировать все, что ему заблагорассудится. Никто за это ни отчитываться, ни отвечать не будет», — предположил независимый эксперт и создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин.

Старший партнер проекта «Сетевые Свободы» Станислав Селезнев сказал, что теперь главным инструментом блокировок будет непубличное включение «рубильника ТСПУ». «Классические блокировки РКН с помощью реестра запрещенных ресурсов окончательно признаны неэффективными», — добавил он.

В середине июля началось замедление ютуба. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом». Официального решения властей о блокировке принадлежащего Google видеосервиса нет.

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