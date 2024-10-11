Эндрю Гарфилд считает, что интимные сцены стали редкостью из‑за перемен во взаимоотношениях

Эндрю Гарфилд считает, что интимные сцены стали редкостью в кино из‑за того, что «мы строим меньше связей друг с другом в реальной жизни». В его новом фильме «Время жить», наоборот, этих сцен несколько — и они реалистичные.

«В наши дни их [интимные сцены] не так уж много увидишь. Я думаю, что, возможно, этот фильм кажется фильмом из другой эпохи, потому что теперь мы гораздо более сдержаны друг с другом. Параноидальные. Отстраненные. Изолированные. Разделенные. Из‑за всего этого гораздо меньше близости», — поделился мыслями актер в разговоре с IndieWire.

Гарфилду кажется, что современные люди «потеряли близость» со своими чувствами и реальностью, поэтому «у зрителей появилась либо подсознательная, либо даже осознанная тоска по таким изображениям», которые есть во «Время жить».

«Увидеть этот уровень близости и связи, воплощенный на экране, я думаю, будет прекрасным напоминанием и вдохновением для людей», — надеется звезда «Нового Человека-паука».

Вместе с Гарфилдом в фильме снялась Флоренс Пью. Они сыграли влюбленную, а затем и замужнюю пару — Альмута и Тобиас, которым предстоит узнать, насколько дорога каждая проведенная вместе минута.

Гарфилд отметил, насколько разные в фильме интимные сцены — в зависимости от периода отношений главных героев: «Поскольку это зарисовка брака на протяжении пяти лет, у вас есть два совершенно разных вида сексуальных сцен: когда они впервые распахивают в дверь [в их первой любовной сцене] и не могут оторвать друг от друга рук, и более поздняя сцена, которая гораздо более деликатна. Но в обоих случаях, что довольно прекрасно, ни один из них не теряет своего чувства юмора».