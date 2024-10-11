TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом

Социальная сеть TikTok уволит около 500 сотрудников в Малайзии, заменив их искусственным интеллектом. Об этом сообщило информагентство Reuters.
Теперь модерированием контента реже будут заниматься реальные люди, эту функцию передадут автоматизированным системам. Работы лишатся люди не только в Малайзии, но и по всему миру.
В TikTok заявили, что сокращения пройдут в рамках широкого плана по улучшению модерации на платформе. 80% запрещенного контента будет отныне удалять ИИ. Сколько всего людей будут затронуты изменениями в компании, неизвестно.
Новая волна сокращений планируется в ноябре. Она, как надеются в TikTok, позволит консолидировать региональные отделения платформы.