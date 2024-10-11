TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом

Социальная сеть TikTok уволит около 500 сотрудников в Малайзии, заменив их искусственным интеллектом. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Теперь модерированием контента реже будут заниматься реальные люди, эту функцию передадут автоматизированным системам. Работы лишатся люди не только в Малайзии, но и по всему миру.