В сентябре группа альпинистов и киношников National Geographic обнаружила останки покорителя Эвереста Эндрю Ирвина, погибшего в 1924 году. Эта находка может раскрыть тайну его гибели и изменить историю, пишет The Guardian.

Ирвин вместе с британским альпинистом Джорджем Мэллори пытался покорить Эверест, но не вернулся живым. Их гибель породила одну из самых неразрешимых загадок в истории альпинизма: мужчины погибли, когда поднимались или спускались с вершины?

Останки Мэллори нашлись в 1999 году, а спустя 25 лет — останки Ирвина. Ботинок и фрагмент ноги заметили на леднике Ронгбук, и на носке альпиниста заметили пришитую бирку, которая позволила предположить ее владельца, — «А.К.Ирвин». Сейчас с родственниками альпиниста изучается ДНК останков, чтобы подтвердить их принадлежность.

Когда обнаружилось тело Мэллори, на нем оставались следы от веревок, что могло свидетельствовать о падении. Исследователям не удалось обнаружить при нем фотографию жены, которую альпинист намеревался оставить на вершине Эвереста, — это косвенно может указывать на то, что Мэллори и Ирвин достигли своей цели и погибли при спуске вниз.

Предполагалось, что Ирвин, которому на момент гибели было 22 года, нес с собой камеру Kodak, но ни ее, ни остальной части его тела не нашли.