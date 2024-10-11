В Турции 80-летний мужчина очнулся в гробу во время собственных похорон

В Турции 80-летний мужчина по имени Халит Байшу пришел в себя во время собственных похорон. Об этом сообщил NTV.

Мужчина очнулся в гробу во время поминальной молитвы в мечети. Пришедшие проститься с Халитом люди услышали странные звуки, доносящиеся из гроба. Они вызвали медиков.

Когда те приехали, они открыли гроб — и обнаружили Халита живым. У мужчины был пульс. Ему сделали массаж сердца, а затем госпитализировали. К сожалению, Байшу не прожил долго, он умер в больнице.