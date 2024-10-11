Netflix показал тизер фильма «6888» с Керри Вашингтон и Сьюзан Сарандон

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «6888», в котором снялись Керри Вашингтон («Рэй», «Последний король Шотландии») и Сьюзан Сарандон («Тельма и Луиза», «Мачеха»). Он выйдет на стриминговом сервисе 20 декабря.

Фильм расскажет о 6888-м почтовом батальоне Женского корпуса армии США, который действовал во время Второй мировой войны. В нем служили преимущественно темнокожие девушки.