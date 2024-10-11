Netflix показал тизер фильма «6888» с Керри Вашингтон и Сьюзан Сарандон

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер фильма «6888», в котором снялись Керри Вашингтон («Рэй», «Последний король Шотландии») и Сьюзан Сарандон («Тельма и Луиза», «Мачеха»). Он выйдет на стриминговом сервисе 20 декабря.
Фильм расскажет о 6888-м почтовом батальоне Женского корпуса армии США, который действовал во время Второй мировой войны. В нем служили преимущественно темнокожие девушки.
История батальона экранизирована впервые. Автором сценария и режиссером фильма выступил Тайлер Перри, автор «Грехопадения» и продюсер «Сокровища». Оператором стал Майкл Уотсон («Декстер: Новая кровь», «Страна Лавкрафта»).
В актерский состав ленты вошли Дин Норрис, Сара Джеффери, Сэм Уотерстон, Остин Николс, Грегг Салкин и Опра Уинфри. Какие роли они исполнили, пока неизвестно.
Участниц 6888-го батальона — единственных из всего Женского корпуса — отправили в Европу во время военных действий. Они работали в Великобритании, а затем и во Франции в 1945 году. Вашингтон сыграет одну из служащих корпуса.
В 1940-х вклад подразделения в обеспечение фронта почтовым сообщением не был оценен общественностью. Однако уже в XXI веке труду женщин отдали дань уважения — в частности, 6888-й батальон включили в Зал славы Женского фонда армии США.