В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил закрыть сезон электросамокатов 19 октября. Опавшая листва и лужи на тротуарах делают езду на них «небезопасной», пояснил он в своем телеграм-канале.
Свое предложение Цивилев направил председателю комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову. Депутат отметил, что угрозу здоровью пользователей электросамокатов и пешеходов создают мокрая листва и гололед по утрам, а массовая парковка устройств «мешает уборке города в сложных погодных условиях».
19 октября, которое Цивилев предлагает сделать днем завершения сезона, совпадает с днем общегородского субботника. В 2023 году электросамокаты перестали использоваться в Петербурге на месяц позже — 20 ноября.
В мае и июне гаишники Петербурга эвакуировали на штрафстоянки тысячи электросамокатов из‑за неправильной парковки. Госавтоинспекция не одобряет движение на электросамокатах по тротуарам.
В августе в нескольких районах Петербурга запретили парковать на тротуарах средства индивидуальной мобильности (СИМ). Губернатор города Александр Беглов говорил, что «и петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение».