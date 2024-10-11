В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил закрыть сезон электросамокатов 19 октября. Опавшая листва и лужи на тротуарах делают езду на них «небезопасной», пояснил он в своем телеграм-канале.

Свое предложение Цивилев направил председателю комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову. Депутат отметил, что угрозу здоровью пользователей электросамокатов и пешеходов создают мокрая листва и гололед по утрам, а массовая парковка устройств «мешает уборке города в сложных погодных условиях».