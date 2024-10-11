В России готовятся к съемкам новой экранизации о Штирлице

В России снимут новую экранизацию книг Юлиана Семенова о разведчике Штирлице. Об этом ТАСС сообщает со слов дочери писателя Ольги Семеновой.
Над сценарием работает автор сериала «Начальник разведки» Артем Чащихин-Тоидзе. Сюжет сериала будет основан на романах «Экспансия-1», «Экспансия-2», «Экспансия-3», действие которых разворачивается в Испании и Аргентине после Второй мировой войны.
Семенова предположила, что съемки могут начаться летом 2025 года. «Это будет очень современный, нужный и интересный для молодежи именно сериал», — добавила она.
В 1973 году вышел 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны рейха. Сценарий написал сам Юлиан Семенов на основе своего одноименного романа.