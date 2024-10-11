Власти Великобритании по ошибке раскрыли электронный адрес Бернара Арно и извинились

Министерство бизнеса и торговли Великобритании по ошибке раскрыло адреса электронных почт влиятельных бизнесменов, в том числе основателя и владельца компании LVMH Бернара Арно. Вскоре ведомство принесло извинения, сославшись на «человеческую оплошность», передает Sky News.

Правительство разослало информацию о Международном инвестиционном саммите № 10, который состоится в Лондоне в середине октября. В копии письма были указаны адреса получателей, которые смогли увидеть все, кому пришло письмо. Independent пишет, что это около 300 человек.