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Власти Великобритании по ошибке раскрыли электронный адрес Бернара Арно и извинились

Сегодня в 16:58
Фото: Jérémy Barande

Министерство бизнеса и торговли Великобритании по ошибке раскрыло адреса электронных почт влиятельных бизнесменов, в том числе основателя и владельца компании LVMH Бернара Арно. Вскоре ведомство принесло извинения, сославшись на «человеческую оплошность», передает Sky News.

Правительство разослало информацию о Международном инвестиционном саммите № 10, который состоится в Лондоне в середине октября. В копии письма были указаны адреса получателей, которые смогли увидеть все, кому пришло письмо. Independent пишет, что это около 300 человек.

После того как ошибка обнаружилась, министерство обратилось в Управление комиссара по информации.

Основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно неоднократно возглавлял список Forbes самых богатых людей на планете. К началу года издание оценивало состояние французского бизнесмена в 205,8 млрд долларов.

В настоящее время Арно занимает пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценили в 182 млрд долларов.

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