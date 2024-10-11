Умерла ученый-биолог Людмила Трут

В возрасте 90 лет скончалась доктор биологических наук и генетик Людмила Трут. Об этом сообщил главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.
После смерти советского генетика Дмитрия Беляева Людмила продолжила его эксперимент по одомашниванию чернобурых лисиц, начавшийся в 1952 году.
С 1990 года она занимала должность главного научного сотрудника лаборатории эволюционной генетики Института цитологии СО РАН в Новосибирске, а в 2020 году была избрана членом Американской академии искусств и наук.
Вместе с американским биологом Ли Дугаткиным Трут стала соавтором книги «Как приручить лису (и превратить в собаку): Сибирский эволюционный эксперимент». О том, почему книга о российском научном прорыве сперва вышла в США, и о своей дружбе с лисой Пушинкой Людмила рассказала в интервью «Афише Daily» в 2019 году.