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Умерла ученый-биолог Людмила Трут

Сегодня в 17:37
Фото: Vasiliy Koval

В возрасте 90 лет скончалась доктор биологических наук и генетик Людмила Трут. Об этом сообщил главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.

После смерти советского генетика Дмитрия Беляева Людмила продолжила его эксперимент по одомашниванию чернобурых лисиц, начавшийся в 1952 году.

С 1990 года она занимала должность главного научного сотрудника лаборатории эволюционной генетики Института цитологии СО РАН в Новосибирске, а в 2020 году была избрана членом Американской академии искусств и наук.

Вместе с американским биологом Ли Дугаткиным Трут стала соавтором книги «Как приручить лису (и превратить в собаку): Сибирский эволюционный эксперимент». О том, почему книга о российском научном прорыве сперва вышла в США, и о своей дружбе с лисой Пушинкой Людмила рассказала в интервью «Афише Daily» в 2019 году.

Подробности по теме
Как превратить лису в собаку? Рассказывает соавтор легендарного эксперимента
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