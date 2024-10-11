Студия Longdue работает над «духовным наследником» игры Disco Elysium

Новая студия Longdue займется разработкой «духовного наследника» компьютерной ролевой игры Disco Elysium 2019 года, сообщает The Guardian.

Проект называют «психогеографической ролевой игрой», которая «исследует тонкое взаимодействие между сознанием и подсознанием, видимым и невидимым».

«Оказавшись в мире, в котором выбор происходит между психикой персонажа и окружающей средой, игроки будут ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте, формируемом как внутренними, так и внешними силами», — говорится в официальном описании.

В состав новой студии входят 12 человек, в том числе те, кто работал над оригинальной игрой и ее отмененным сиквелом, а также бывшие сотрудники Bungie (Destiny, Halo) и Rockstar (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).

Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных ролевых игр в истории. Она получила Bafta и несколько лет подряд возглавляла список 100 лучших игр для ПК по версии PC Gamer.

В течение многих лет будущее Disco Elysium было туманным из‑за серии споров в компании-разработчике, ZA/UM. Несколько ключевых сотрудников, включая ведущего дизайнера и сценариста Роберта Курвица, сценариста Хелен Хиндпере и ведущего художника Александра Ростова, заявили, что были уволены против воли в 2022 году. Компания утверждала, что решение было принято из‑за нарушения ими дисциплины.