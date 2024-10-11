Разработчик узнал о разрыве отношений с девушкой через сообщение от ИИ

Разработчик программного обеспечения из Нью-Йорка Ник Сприн узнал о том, что с ним расстались, через сообщение, пришедшее в формате короткого резюме от ИИ-приложения Apple Intelligence. Об этом рассказало издание Ars Technica.
Программа проанализировала множество сообщений с причинами, по которым его уже бывшая девушка не видела с ним будущего, и пересказала их в 10 словах. «Больше не состою в отношениях, хочу вернуть вещи из квартиры», — гласило сообщение.
Пост Ника о расставании собрал 3,6 миллиона просмотров в соцсети X. «Для всех, кто задавался вопросом, как выглядит резюме Apple Intelligence о расставании», — написал он.
«Да, это было на самом деле, и да, это случилось вчера. Да, это был мой день рождения», — ответил он пользователям, которые не поверили в правдивость истории. По словам Ника, они с девушкой отмечали его день рождения в баре, но поссорились. После того как они разошлись, он получил серию сообщений о разрыве отношений.