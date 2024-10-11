Власти Забайкалья прокомментировали видео с «козявочным перформансом» губернатора

Зампред правительства Забайкальского края по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков прокомментировал ролик с губернатором. В сети решили, что чиновник поковырялся в носу и вытер руку о женщину, но все было не так.

Накануне телеграм-канал Mash выложил видео, на котором заснят доклад начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной «о крупных пожарах в регионе». Рядом с ней стоит глава региона Александр Осипов: сначала он дотронулся до своего носа, а потом — до плеча женщины.

Подчиненный Осипова Вячеслав Кулаков заявил «Подъему», что губернатор не вытирал руку об одежду Шаляпиной и даже не смог вспомнить момент, который привлек внимание.

«Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“», — рассказал Кулаков.

По его словам, Шаляпина не огорчена «всей этой историей». Источники Baza утверждают, что утром 11 октября Осипов позвонил женщине и извинился перед ней за случившееся. Губернатор сказал, что не хотел ее унизить или оскорбить, но понимает, что ситуация подпортила ее имидж. Его извинения были приняты.