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Власти Забайкалья прокомментировали видео с «козявочным перформансом» губернатора

Сегодня в 15:58
Фото: Baza/Telegram

Зампред правительства Забайкальского края по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков прокомментировал ролик с губернатором. В сети решили, что чиновник поковырялся в носу и вытер руку о женщину, но все было не так.

Накануне телеграм-канал Mash выложил видео, на котором заснят доклад начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной «о крупных пожарах в регионе». Рядом с ней стоит глава региона Александр Осипов: сначала он дотронулся до своего носа, а потом — до плеча женщины.

Подчиненный Осипова Вячеслав Кулаков заявил «Подъему», что губернатор не вытирал руку об одежду Шаляпиной и даже не смог вспомнить момент, который привлек внимание.

«Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“», — рассказал Кулаков.

По его словам, Шаляпина не огорчена «всей этой историей». Источники Baza утверждают, что утром 11 октября Осипов позвонил женщине и извинился перед ней за случившееся. Губернатор сказал, что не хотел ее унизить или оскорбить, но понимает, что ситуация подпортила ее имидж. Его извинения были приняты.

Shot пишет, что ролик появился еще в июле. Судя по всему, Осипов хотел «повернуть ее в сторону горящей сопки» и просто задел рукой, добавил он.

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