ФБР вернуло картину Моне, украденную нацистами, семье владельцев-евреев

ФБР вернуло картину Клода Моне, украденную нацистами у еврейской пары во время Второй мировой войны, потомкам семьи. Об этом сообщает The Guardian.

В 1963 году Адальберт Бела и Хильда Парлаги приобрели картину под названием «Bord De Mer» на австрийском аукционе. После того как нацистская Германия аннексировала Австрию в 1938 году, Парлаги были вынуждены бежать, оставив свое имущество на хранение.

В 1940-м нацисты конфисковали их вещи, среди которых было еще семь произведений искусства. Моне, датируемый примерно 1865 годом, впоследствии «исчез» в 1941 году.

Адальберт искал украденные произведения после войны до самой смерти в 1981 году. Его сын также не смог отыскать семейное искусство до своей смерти в 2012 году.

Агенты ФБР стали расследовать дело о похищенной картине в 2021 году после обращения Комиссии по разграбленному искусству в Европе, которая узнала, что арт-дилер из Нового Орлеана приобрел работу Моне в 2017 году и продал ее частным коллекционерам два года спустя.

В 2023 году картина была выставлена на продажу в одной из художественных галерей Хьюстона (штат Техас). Агенты ФБР и детективы нью-йоркской полиции связались с ее владельцами, которые не знали о ее происхождении, и объяснили, что она была украдена.

Владельцы добровольно передали картину властям и отказались от своих прав собственности. Работа была возвращена внучкам Парлаги, Хелен Лоу и Франсуазе Парлаги.