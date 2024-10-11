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В Германии 18 человек стошнило из‑за оперы о сексе. В ней прямо на сцене делали пирсинг

Сегодня в 15:53
Фото: Kilyan Sockalingum/Unsplash

В Германии 18 зрителям потребовалась помощь врачей из‑за сильной тошноты, появившейся после просмотра откровенной оперы под названием «Sancta» («Святая»). Об этом сообщает The Guardian.

«В субботу у нас было восемь, а в воскресенье 10 человек, за которыми пришлось ухаживать нашей службе по работе с посетителями», — рассказал пресс-секретарь театра о двух показах спектакля. В трех случаях был вызван врач для оказания помощи.

За спектакль отвечала Флорентина Хольцингер, известная постановками, в которых стирается грань между театром танца и водевилем. Ее женская труппа обычно выступает частично или полностью обнаженной.

Предыдущие шоу включали в себя глотание мечей на сцене, битье татуировок, мастурбацию, а также картины с кровью и свежими экскрементами. «Для меня хорошая техника в танце — это не только умение идеально делать тенду, но и умение мочиться по сигналу», — сказала Хольцингер в интервью Guardian в начале этого года.

Премьера первого оперного спектакля постановщицы «Святая» состоялась в мае на сцене Мекленбургского государственного театра в Шверине. В ее основу положена экспрессионистская противоречивая опера Пауля Хиндемита «Sancta Susanna» 1920-х годов.

В оригинальной опере Хиндемита рассказывается история молодой монахини, которая, возбужденная сказкой, рассказанной одной из старших женщин монастыря, подходит к алтарю обнаженной и срывает набедренную повязку с торса Христа.

В постановке Хольцингер участники перформанса делают на сцене пирсинг, пьют настоящий алкоголь, глотают кресты, и все это смешано с настоящей и искусственной кровью.

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