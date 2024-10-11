Харрисон Форд рассказал, как начинал работать поваром, но был уволен, когда отрезал часть пальца

Харрисон Форд рассказал на шоу Jimmy Kimmel Live!, что до начала своей актерской карьеры он работал поваром.

«Моя первая работа заключалась в том, что я готовил в больнице. Не знаю, что я им сказал, но они дали мне нож и пучок моркови, и я за несколько минут отрезал себе часть пальца.