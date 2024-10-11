Харрисон Форд рассказал, как начинал работать поваром, но был уволен, когда отрезал часть пальца

Харрисон Форд рассказал на шоу Jimmy Kimmel Live!, что до начала своей актерской карьеры он работал поваром.
«Моя первая работа заключалась в том, что я готовил в больнице. Не знаю, что я им сказал, но они дали мне нож и пучок моркови, и я за несколько минут отрезал себе часть пальца.
Отделение, где пришивают палец, находилось прямо по коридору, а сразу после него — место, где увольняют за ложь [о его кулинарных способностях]», — рассказал актер.
Форд посетил шоу Киммела, чтобы поговорить о втором сезоне «Терапии», который выйдет на Apple+ уже 16 октября. Сериал рассказывает о переживающем горе психотерапевте, который решает нарушить правила своей профессии и говорить клиентам все, что он на самом деле думает.
В «Терапии», помимо Форда, снимаются Джейсон Сигел, Джессика Уилльямс, Криста Миллер, Майкл Ури, Тед МакГинли и другие. В качестве создателя и исполнительного продюсера выступает сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстайном.