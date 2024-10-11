Софи Рандл, Нед Деннехи и другие актеры «Острых козырьков» появятся в полнометражном продолжении

Создатели полнометражного фильма «Острые козырьки» («Peaky Blinders») объявили новый список актеров оригинального сериала, которые вернутся к своим ролям в продолжении, передает Variety.
В фильме появятся Софи Рандл («После наводнения», «Джентльмен Джек»), Нед Деннехи («Мэнди», «Периферийные устройства»), Паки Ли («Король улиц») и Иэн Пек («Темные начала», «Любовник леди Чаттерлей»).
Накануне стало известно, что к своей роли вернется Стивен Грэм. Ранее в актерский состав фильма вошли главный герой Киллиан Мерфи, Тим Рот, Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган. Режиссером предстоящего фильма по «Острым козырькам» выступит Том Харпер, ранее снявший несколько эпизодов сериала.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета — борьба преступных группировок, среди которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».