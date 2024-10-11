Умерла Этель Кеннеди, вдова Роберта Ф.Кеннеди

В возрасте 96 лет скончалась правозащитница Этель Кеннеди, бывшая жена сенатора Роберта Ф.Кеннеди, убитого в 1968 году. Об этом рассказал ее внук Джозеф Кеннеди III в соцсети X.
«С сердцем, полным любви, мы сообщаем о кончине нашей удивительной бабушки Этель Кеннеди. Она умерла сегодня утром от осложнений, связанных с инсультом, перенесенным на прошлой неделе», — говорится в сообщении.
Католичка Кеннеди стремилась продолжить дело своего мужа, основав Центр по правам человека имени Роберта Ф.Кеннеди. Она была матерью бывшего независимого кандидата в президенты и сторонника борьбы с вакцинами Роберта Ф.Кеннеди-младшего, который недавно отказался от традиционной демократической принадлежности своей семьи и поддержал Дональда Трампа.
Этель познакомилась с Робертом в 1945 году во время лыжной прогулки. Пара поженилась в 1950 году и была неразлучна вплоть до убийства Кеннеди в 1968 году. У них было 11 детей, двое из которых уже умерли.