Netflix работает над новой адаптацией «Гордости и предубеждения»

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить очередной сериал по классическому произведению Джейн Остин «Гордость и предубеждение», передает Deadline.
По информации издания, над сценарием работает Долли Олдертон («Все, что я знаю о любви»), а кастинг еще не завершен. Если проект одобрят, сериал станет первой экранизацией Остин на Netflix после «Доводов рассудка» 2022 года с Дакотой Джонсон.
За прошедшие годы было снято множество культовых адаптаций «Гордости и предубеждения», включая фильм с Кирой Найтли и Мэттью МакФэдьеном в 2005 году и сериал Би-би-си за 10 лет до этого с Колином Фертом и Дженнифер Эль в главных ролях.
Недавно британская студия рассказала о работе над спин-оффом шоу. Проект под названием «Другая сестра Беннет», основанный на одноименном романе Дженис Хэдлоу, будет посвящен Мэри Беннет, непритязательной средней сестре Лиззи.