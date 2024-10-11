Netflix работает над новой адаптацией «Гордости и предубеждения»

По информации издания, над сценарием работает Долли Олдертон («Все, что я знаю о любви»), а кастинг еще не завершен. Если проект одобрят, сериал станет первой экранизацией Остин на Netflix после «Доводов рассудка» 2022 года с Дакотой Джонсон.