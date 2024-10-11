В Вологде установят памятник Сталину

В Вологде установят памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.
«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», — написал Филимонов. По его словам, работы по изготовлению скульптуры «уже близятся к завершению».
«При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа», — поделился губернатор.
Памятник появится на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го.
Также Филимонов рассказал о планах поставить в городе памятник Ивану Грозному. «Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области», — считает глава региона.