В Вологде установят памятник Сталину

«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», — написал Филимонов. По его словам, работы по изготовлению скульптуры «уже близятся к завершению».

«При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа», — поделился губернатор.