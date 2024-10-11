Мэри Элизабет Уинстед может сняться в ремейке «Руки, качающей колыбель» вместе с Майкой Монро

Звезда фильмов «Скотт Пилигрим против всех» и «Кловерфилд, 10» Мэри Элизабет Уинстед ведет переговоры об участии в новом фильме по вселенной триллера «Рука, качающая колыбель» с Майкой Монро, передает Deadline.

Режиссером картины выступит Мишель Гарза Сервера, а сценарий напишет Мика Блумберг. Об участии Монро, известной по хоррорам «Оно приходит за тобой» и «Собиратель душ», стало известно в конце сентября.

Она сыграет женщину, чей муж покончил с собой, когда его поймали за сексуализированным преступлением. Чтобы отомстить за свою утрату, героиня решает расквитаться с девушкой, которая выдвинула обвинения против ее супруга. Роль последней может достаться Уинстед.