Пол Фейг рассказал, что человечность Стива Кэрелла спасла «Офис» от провала

Пол Фейг рассказал, что именно Стив Кэрелл спас «Офис» от провала. По словам режиссера, когда ему предложили заняться разработкой американской версии шоу, он отказался, отметив, что оригинал был культовым шоу.

При этом Фейг отметил, что игра Кэрелла в дебютном сезоне была слишком близка к персонажу несносного босса Рики Джервейза. «Это британский юмор. Британский юмор очень отличается. Британцы обожают злиться на хамов. Им нравится, когда главный герой — несимпатичный персонаж», — объяснил режиссер. По его словам, американские зрители другие, поэтому если им не нравится какой‑то человек, то они просто выключают телевизор.

В итоге Фейг снял один из эпизодов второго сезона «Офиса» под названием «Офисная олимпиада», который, как он отметил, вышел вскоре после звездной игры Кэрелла в «Сорокалетнем девственнике» (2005). «Стив внезапно стал огромной звездой, а у авторов „Офиса“ появилась огромная звезда в шоу, которое, по их мнению, не работало и не давало результатов в рейтингах», — объяснил он.

«Это была сцена, которую мы снимали, когда все должны были работать, а они отлынивали от работы, занимаясь офисной олимпиадой. И чтобы не иметь проблем с Майклом, они решают дать ему золотую медаль. Мы снимаем, и Стив начинает переживать — Стив как персонаж, потому что у него был ужасный день. И вот он начинает вроде как плакать. По его глазам катится слеза. И мы такие: „О боже!“ А я думаю: „О, сделай это еще раз“».