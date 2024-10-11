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Актриса, обвинившая Мэрилина Мэнсона в изнасиловании, осудила прокурора за бездействие по ее делу

Сегодня в 10:18
Фото: HBO/Marilyn Manson

Актриса «Игры престолов» Эсме Бьянко, обвинившая Мэрилина Мэнсона в изнасиловании, осудила окружного прокурора Джорджа Гаскона за то, что он более двух лет откладывал рассмотрение ее дела, передает Variety.

В 2021 году она заявила, что Мэнсон, настоящее имя которого Брайан Уорнер, изнасиловал ее и подверг насилию, в том числе бичеванию, порезам и принуждению к приему наркотиков. Бьянко подала иск, а также сообщила о своих обвинениях в департамент шерифа округа Лос-Анджелес, который в сентябре 2022 года передал расследование в прокуратуру. По словам актрисы, с тех пор она ждет решения о предъявлении обвинений.

«Несмотря на тщательное расследование и сотни доказательств, переданных в окружную прокуратуру, я все еще жду правосудия. Тем временем мне угрожают смертью, а мой обидчик продолжает публично выступать», — поделилась она.

В конце ноября Мэнсон выпустит новый альбом «One Assassination Under God», а сейчас находится в туре. Он и его адвокаты неоднократно отвергали обвинения Бьянко и других женщин, выступивших с подобными заявлениями три года назад.

Накануне выступления Бьянко прокурор Гаскон представил обновленную информацию по делу Мэнсона, заявив, что прокуроры ищут «новые зацепки и дополнительные улики».

«За последние несколько недель появились новые улики, дополняющие и без того обширные материалы дела, представленные нашему офису полицией Лос-Анджелеса. Наш офис обязан убедиться, что у нас есть полная картина допустимых доказательств, прежде чем принимать решение о возбуждении дела», — сказал прокурор.

Он пообещал, что решение о возбуждении дела будет принято «в ближайшее время». В ответ Бьянко заявила, что Гаскон объявил о новой информации, только потому что знал, что она появится на пресс-конференции.

«Это говорит о том, где на самом деле находятся его приоритеты. Я не единственная пострадавшая, которая ждет ответов, а в окружной прокуратуре скопились сотни дел, находящихся в подвешенном состоянии. В то время как я пользуюсь вниманием СМИ, многие выжившие не имеют такой возможности. Нас больше не будут игнорировать. Отложенное правосудие — это отказ в правосудии, и жертвы заслуживают большего», — заявила она.

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