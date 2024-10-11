Теннисистка Вероника Кудерметова назвала своего мужа-тренера ослом на матче в Китае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала своего тренера и по совместительству мужа Сергея Демехина ослом во время матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухани.
Спортсменка готовилась к подаче в матче против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи, когда тренер попытался дать ей совет. «Заткнись, осел», — ответила Кудерметова ему.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В итоге теннисистка проиграла бразильянке, уступив в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.
Ранее Кудерметова с улыбкой показала своему тренеру средний палец после его подсказки и за это получила предупреждение от судьи. Инцидент произошел на турнире в немецком Бад-Хомбурге.
В Ухани турнир завершится 13 октября. Его призовой фонд составляет 3,2 млн долларов. Из‑за коронавируса соревнования не проводились с 2019 года.