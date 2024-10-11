Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о магазине комиксов

Warner Bros. Television приступила к разработке спин-оффа «Теории большого взрыва». Об этом сообщает Deadline.

В сериале главными героями должны стать персонажи из оригинального проекта. Речь идет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме (Кевин Суссман), его помощнице и возлюбленной Дениз (Лорен Лапкус) и геологе Берте Кибблере (Брайан Позен).

Сценарий к сериалу все еще пишется, поэтому пока он не получил зеленый свет. Представитель Warner Bros. Television комментировать это не стал.

Впервые проект анонсировали в апреле 2023-го. Тогда подробности сюжета не сообщались, но поклонники предположили, что сериал будет связан с магазином комиксов.

Телеканал CBS закрыл «Теорию большого взрыва» в августе 2018 года. В мае 2019-го завершились съемки финального, 12-го сезона. Сериал рассказывает о компании гениальных друзей-ученых, которым их познания в науке не очень-то помогают общаться с людьми, особенно с женщинами. На протяжении всего шоу они читают комиксы, учатся решать бытовые проблемы и постоянно попадают в неловкие ситуации.