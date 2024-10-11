Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом пишут РИА «Новости».

Поводом для возбуждения дела стали высказывания телеведущей в подкасте «И грянул Грэм» в августе прошлого года. Комментируя мятеж ЧВК «Вагнер», ведущая призналась, что радуется, когда читает новости об атаках украинских беспилотников по российским объектам.

Позже, когда этот отрывок завирусился, Лазарева отметила, что, «конечно, не рада» атакам на российские города, «но еще больше не рада тому, что бомбы начали лететь» на ее «любимый Харьков и другие города украинские».

После начала спецоперации Лазарева уехала в Испанию. В июне 2022-го Минюст включил ее в реестр иноагентов, в июне 2024-го — в список террористов, а в июле — суд заочно арестовал телеведущую по делу об оправдании терроризма.