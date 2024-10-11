Британские актеры Саша Барон Коэн («Борат», «Диктатор») и Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Солтберн») снимутся в комедии «Дамы вперед» («Ladies First»). Об этом сообщил Deadline.

Картина будет адаптацией французского фильма «Со мной непросто» Элеонор Пурриа. Он рассказывал об успешном айтишнике и любимце женщин Дамиене, который однажды попадает в параллельный мир, где доминируют женщины.

Англоязычный ремейк ленты поставит Теа Шэррок, ранее снявшая «До встречи с тобой» с Эмилией Кларк и «Айван, единственный и неповторимый» с Сэмом Рокуэллом. Сценарий написали Кэти Силберман, Натали Крински и Синко Пол.