Продюсером проекта выступит Лиза Чейзин из 3dot Productions. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix — там же, где и другие проекты Чейзин «Одинокая планета» и «The Life List». Над созданием комедии поработают также Элеонор Дэйлли и Эдуард де Лахометт из Four By Two Films.