Суд над рэпером Дидди пройдет в мае 2025 года

Суд над рэпером и музыкальным продюсером Шоном Дидди Комбсом состоится 5 мая 2025 года. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Возглавлять судебный процесс в отношении Дидди будет судья Арун Субраманьян. Он рассмотрит доказательства вины музыканта в секс-траффике и других преступлениях, а также доводы защиты.

Комбса обвиняют в заговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и перевозке людей для вовлечения в проституцию.

Адвокаты Комбса, как отметил прокурор, пытались изъять из дела «изобличащее доказательство». Оно, по мнению юристов, было получено в результате правительственного слива. Речь идет о видео избиения Дидди экс-девушки Кэсси.

Судья Субраманьян в ответ поручил составить постановление, которое ограничит возможности обеих сторон публично высказываться о ходе дела. Им запретят раскрывать информацию, которая может бросить тень на присяжных.

По словам помощницы прокурора Эмили Джонсон, правоохранители в ходе расследования изъяли 100 электронных устройств, принадлежащих Дидди или находившихся в его резиденциях в Майами и Лос-Анджелесе. На них — более 90 терабайт «экстраординарной» информации.

Защита Комбса надеется добиться его освобождения под залог. Он находится под стражей в федеральной тюрьме Бруклина с момента ареста 16 сентября. Двое судей уже пришли к выводу, что Дидди может быть опасен на свободе.

Ранее сторона обвинения сообщала, что против Дидди подадут более 120 исков о сексуализированном насилии и эксплуатации. Музыкант при этом не признает себя виновным ни в одном из преступлений.

Скандал вокруг Дидди разразился в 2023 году, когда против музыканта один за другим подали четыре иска. Комбса обвинила в изнасиловании его бывшая девушка Кэсси. Затем против рэпера выступили еще две девушки. Наконец, в декабре Дидди обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней.

В феврале 2024 года против Дидди подал иск его бывший сотрудник Родни Джонс, известный как Лил Род. Он заявил, что Комбс домогался его и вынуждал к связи с секс-работницами. В мае модель Кристал МакКинни заявила, что Дидди накачивал ее наркотиками, чтобы заняться с ней сексом. Экс-вокалистка Danity Kane Дон Ричард также обратилась в суд, обвинив Комбса в оскорблениях, нападении, сексуализированном и эмоциональном насилии.