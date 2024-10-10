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АСТ переиздаст роман «Вегетарианка» писательницы Хан Ган — новой лауреатки Нобелевской премии

Сегодня в 01:25
Фото: Anadolu / Getty Images

Издательство АСТ перевыпустит роман «Вегетарианка» южнокорейской писательницы Хан Ган — новой лауреатки Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представительницу АСТ Светлану Моисееву.

В данный момент, как отметила она, автор согласует обложку будущей книги. Роман ждет новое оформление. Когда переиздание поступит в продажу, в издательстве не раскрыли.

Впервые «Вегетарианка» вышла на русском языке в 2017 году — также в АСТ. «Афиша Daily» рассказывала тогда о книге. Позднее издательство выпустило и другое сочинение Хан Ган — «Человеческие поступки».

Сейчас к релизу готовится роман-путешествие «Я не прощаюсь», получивший французскую премию Медичи. Он описывается как история о «о стойкости и боли, о решимости держаться и признании того, что ни любовь, ни скорбь не имеют конца».

По словам Моисеевой, книги Хан Ган отличает лирический и выразительный стиль, который меняется «в моменты документирования событий», «становится более сухим и жестким». «Особенно это ощутимо в романе „Человеческие поступки“», — отметила Моисеева.

«Книги южнокорейской писательницы регулярно становятся финалистами и лауреатами больших литературных премий по всему миру, в числе которых Букеровская, Дублинская, премия „Ясная поляна“, теперь отдельным признанием отмечен ее уникальный стиль письма», — подчеркнула она.

Хан Ган присудили Нобелевскую премию по литературе «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». В 2016 году Ган также получила Международную Букеровскую премию за «Вегетарианку».

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