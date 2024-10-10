Хлоя Грейс Морец спродюсирует экранизацию подкаста «Убийцы моей матери». Она же сыграет в ней

Американская актриса Хлоя Грейс Морец, известная по фильмам «Пипец» и «5-я волна», спродюсирует экранизацию подкаста «Убийца моей матери» и сыграет в ней главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Подкаст вела Лорен Маллрой. Она рассказала в нем о том, как верила, что ее мать умерла от заболевания сердца в 1993 году, а позднее узнала, что женщину убили. В подкасте было десять эпизодов, их спродюсировала AYR Media.

В ходе проекта Маллрой пообщалась с членами семьи, старыми друзьями матери и попыталась выяснить, что же с ней случилось. Расследование привело женщину к встрече с теневыми персонажами из прошлого ее родительницы и новым свидетельствам, которые могут продвинуть дело об убийстве вперед впервые за десятилетия.