Хлоя Грейс Морец спродюсирует экранизацию подкаста «Убийцы моей матери». Она же сыграет в ней

Американская актриса Хлоя Грейс Морец, известная по фильмам «Пипец» и «5-я волна», спродюсирует экранизацию подкаста «Убийца моей матери» и сыграет в ней главную роль. Об этом сообщил Deadline.
Подкаст вела Лорен Маллрой. Она рассказала в нем о том, как верила, что ее мать умерла от заболевания сердца в 1993 году, а позднее узнала, что женщину убили. В подкасте было десять эпизодов, их спродюсировала AYR Media.
В ходе проекта Маллрой пообщалась с членами семьи, старыми друзьями матери и попыталась выяснить, что же с ней случилось. Расследование привело женщину к встрече с теневыми персонажами из прошлого ее родительницы и новым свидетельствам, которые могут продвинуть дело об убийстве вперед впервые за десятилетия.
Сериал по мотивам «Убийцы моей матери» выпустит MGM Television. Морец спродюсирует проект вместе с Элизой Розен из AYR Media, Стивом Старком и Стейси Левин из Toluca Pictures и Джеки Левин из Audible, а также самой Маллрой.