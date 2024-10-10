Рэйф Файнс оказывается в центре войны за престол Папы Римского в трейлере «Конклава»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали новый трейлер фильма «Конклав», главную роль в котором исполнил Рэйф Файнс, звезда «Английского пациента» и франшизы «Гарри Поттер».

В ролике перед кардиналами Ватикана встает непростая задача — выбрать «самого знаменитого мужчину в мире», то есть Папу Римского. Занять его престол хотят немногие, но голосование все же превращается в войну.

В ходе конклава кардинал Лоуренс должен будет выяснить, почему последней волей предыдущего Папы было сделать именно его ответственным за выбор нового главы Римско-Католической церкви.

Согласно описанию картины, в ходе обсуждений будущего папского престола кардинал Лоуренс оказывается в центре заговора и раскрывает тайну, которая может потрясти сами основы церкви.

«Конклав» снял режиссер Эдвард Бергер, создатель новой версии «На Западном фронте без перемен». Сценарий картины написал Питер Строхан («Снеговик», «Шпион, выйди вон!») по роману Роберта Харриса.

Ранее несколько книг Харриса уже получили экранизации. В 1994 году на экраны вышел «Фатерлянд» с Рутгером Хауэром, в 2001-м — «Энигма» с Кейт Уинслет, в 2005-м — «Архангел» с Дэниелом Крейгом. Роман Полански поставил фильмы «Призрак» и «Офицер и шпион» по романам писателя. Наконец, в 2021 году вышел «Мюнхен. На грани войны» Кристиана Швохова по новелле Харриса.