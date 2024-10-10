Кевин Костнер сыграет в триллере «Охотники за головами»

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Американский актер Кевин Костнер, известный по фильмам «Танцующий с волками» и «Телохранитель», сыграет в триллере «Охотники за головами». Об этом сообщил Deadline.

Костнер также выступит соавтором сценария картины. Режиссером станет Стивен Холлеран. Создавать ленту будет компания Territory Pictures, а также Stone Village Films во главе со Скоттом Стейндорфом.

Фильм расскажет об американском эмигранте с загадочным прошлым, который оказывается на Бали. Там он собирает группу серферов и вместе с местным фотографом отправляется на поиск идеальной волны на неизведанном острове.

Остров, как выяснят герои, населен членами древнего племени охотников за головами. Они готовы защищать свою землю любой ценой.