Кевин Костнер сыграет в триллере «Охотники за головами»

Американский актер Кевин Костнер, известный по фильмам «Танцующий с волками» и «Телохранитель», сыграет в триллере «Охотники за головами». Об этом сообщил Deadline.
Костнер также выступит соавтором сценария картины. Режиссером станет Стивен Холлеран. Создавать ленту будет компания Territory Pictures, а также Stone Village Films во главе со Скоттом Стейндорфом.
Фильм расскажет об американском эмигранте с загадочным прошлым, который оказывается на Бали. Там он собирает группу серферов и вместе с местным фотографом отправляется на поиск идеальной волны на неизведанном острове.
Остров, как выяснят герои, населен членами древнего племени охотников за головами. Они готовы защищать свою землю любой ценой.
Одну из ролей в триллере исполнит Дэниел Дзоватто. Продюсерами будут Говард Каплан, Дилан Рассел, Линдси Дэвис и Стейси Вудс.