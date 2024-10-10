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Генри Кавилл сыграет в лайв-адаптации «Вольтрона»

Сегодня в 22:46
Кадр: Toei Animation

Генри Кавилла взяли на главную роль в полнометражной адаптации «Вольтрона». Об этом узнало издание The Hollywood Reporter.

Разработкой картины занимается Amazon MGM, съемки должны начаться уже этой весной.

Режиссером проекта стал Роусон Маршалл Тербер, ранее поставивший «Мы Миллеры», «Красное уведомление» и «Полтора шпиона». Он же написал сценарий вместе с Эллен Шанман, детали сюжета пока держатся в секрете.

В еще одной роли появится Дэниел Куинн-Тойе, который впечатлил студию и режиссера в постановке «Ромео и Джульетты» с Томом Холландом.

Японский мультсериал «Вольтрон» покорил американских зрителей в 1980-х годах. История о подростках, попавших за руль пяти львов-роботов с возможностью соединяться в огромного мегабота Вольтрона, находилась в топе рейтингов с 1984 по 1986 годы, а также имела два разных ребута. Последний был выпущен Netflix в 2016 году и продлился 8 сезонов.

Несмотря на популярность, фильма с живыми актерами так и не случилось. Планы поставить его возникли еще в середине 2000-х годов, этим собиралась заняться студия New Regency, однако уперлась сначала в бюджет, а затем и в вопрос прав.

После этого DreamWorks пыталась сделать полнометражный мультфильм, но проект так и не попал в работу.

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