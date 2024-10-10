Алисия Сильверстоун снимется в сериале «Ирландская кровь»

Американская актриса Алисия Сильверстоун, известная по фильмам «Бестолковые» и «Бэтмен и Робин», снимется в сериале «Ирландская кровь». Об этом сообщил Deadline.

В шоу будет шесть эпизодов. И снимут в Дублине для стримингового сервиса Acorn TV, принадлежащего AMC Networks. Сильверстоун сыграет адвоката по разводам из Лос-Анджелеса, которая отправляется на поиски своего отца.

Сериал описывается как детективный. В его центре будет женщина, чей отец бросил ее и ее мать, когда героиня была еще ребенком. Долгие годы Фиона Шарп использовала гнев на отца, чтобы яростно защищать своих клиентов.

Однако однажды отец отправляет Фионе сообщение, и та отправляется в Ирландию, чтобы узнать правду о своей семье. Женщина выясняет, что история о том, как она лишилась одного из родителей, была ложью.

В проекте, помимо Сильверстоун, снимутся Венди Крюсон, Джейсон О’Мара, Дирбла Моллой, Симон Кирби, Рут Кодд и Леонардо Тайво. Сериал разработают продакшн-компании Deadpan Pictures, Shaftesbury и AMC Studios.

«Ирландскую кровь» спродюсируют Кристина Дженнингс, Скотт Гарви, Пол Донован, Айлиш МакЭлмил, Аарон Мартин, Кристина Рэй, Сильверстоун и Молли МакГлинн.