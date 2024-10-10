Алисия Сильверстоун снимется в сериале «Ирландская кровь»

Сегодня / 19:16
Telegram запустил игру о жизни Павла Дурова
Сегодня / 22:46
Генри Кавилл сыграет в лайв-адаптации «Вольтрона»
Сегодня / 22:11
Кевин Костнер сыграет в триллере «Охотники за головами»
Сегодня / 22:08
В Анапе 1,5 тыс школьников эвакуировали из‑за загоревшегося смартфона
Сегодня / 21:37
Сотня енотов окружила дом американки, которая подкармливала животных в течение 35 лет
Сегодня / 20:20
Писательница Софи Кинселла не могла удержать ручку в руках после лечения рака
Сегодня / 20:14
«Джекпот», «Агния» и «Кончится лето»: фестиваль кино «Маяк» назвал победителей
Сегодня / 19:12
Джуд Лоу ищет нацистов-террористов в трейлере «Безмолвного братства»
Сегодня / 18:09
Власти Рима намерены ввести плату за посещение фонтана Треви
Сегодня / 17:40
Метеорологи в США пожаловались на угрозы от сторонников теорий заговора
Сегодня / 17:35
РКН не планирует блокировать Steam и возвращать доступ в Discord
Сегодня / 17:05
Звезда «Ребел-Риджа» Аарон Пьер сыграет одну из главных ролей в сериале про Зеленые Фонари
Сегодня / 16:49
Хьюго Уивинг заявил, что не вернется к роли Элронда в новых фильмах франшизы «Властелин Колец»
Сегодня / 16:48
Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в сериале Гая Ричи
Сегодня / 16:47
Лобушкин: Павел Дуров потратил около 25 млн долларов на содержание Ирины Болгар и детей
Сегодня / 16:26
Стивен Грэм снимется в фильме «Острые козырьки»
Сегодня / 15:55
Власти Читы включили песни Shaman в школьную программу. Дети учат и поют их на уроках музыки
Сегодня / 14:55
Стартовали съемки второго сезона «Черного облака»
Сегодня / 14:51
Кадыров обвинил Керимова в попытке покушения и пригрозил кровной местью
Сегодня / 14:11
Нобелевскую премию по литературе получит Хан Ган из Южной Кореи
Сегодня / 14:06
Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
Сегодня / 13:56
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси в Москве превысила 96%
Сегодня / 12:50
Теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру
Сегодня / 12:49
Wayback Machine, хранящий архивы с сайтами, взломали. Утекли миллионы адресов электронных почт
Сегодня / 12:45
Джиллиан Андерсон рассказала о борьбе с сахарной зависимостью
Сегодня / 10:57
«Мы будем упорно бороться»: Эмманюэль Макрон заявил, что вернет сериал «Эмили в Париже» во Францию
Сегодня / 10:55
«Одноклассники» запустят сервис знакомств
Сегодня / 09:57
В сеть попал неизданный клип «RoboCop» Канье Уэста
Сегодня / 09:52
Российские вузы не попали в топ-100 лучших университетов мира
Сегодня / 08:59
Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой за интервью 12-летней давности
Сегодня / 04:02
Исследование: психические заболевания повышают риск смерти от инфекций
Сегодня / 02:54
Сын русского миллиардера женится на эскортнице в трейлере «Аноры», фильма —победителя Канн
Сегодня / 01:53
Билли Айлиш рассказала, что страдает от боли в суставах с девяти лет
Сегодня / 00:45
Variety опубликовал рейтинг 100 лучших хорроров всех времен
Вчера / 23:30
В Гонконге коллекторы разбросали деньги вперемешку с листовками, чтобы найти должника

Алисия Сильверстоун снимется в сериале «Ирландская кровь»

Сегодня в 21:13
Фото: aliciasilverstone

Американская актриса Алисия Сильверстоун, известная по фильмам «Бестолковые» и «Бэтмен и Робин», снимется в сериале «Ирландская кровь». Об этом сообщил Deadline.

В шоу будет шесть эпизодов. И снимут в Дублине для стримингового сервиса Acorn TV, принадлежащего AMC Networks. Сильверстоун сыграет адвоката по разводам из Лос-Анджелеса, которая отправляется на поиски своего отца.

Сериал описывается как детективный. В его центре будет женщина, чей отец бросил ее и ее мать, когда героиня была еще ребенком. Долгие годы Фиона Шарп использовала гнев на отца, чтобы яростно защищать своих клиентов.

Однако однажды отец отправляет Фионе сообщение, и та отправляется в Ирландию, чтобы узнать правду о своей семье. Женщина выясняет, что история о том, как она лишилась одного из родителей, была ложью.

В проекте, помимо Сильверстоун, снимутся Венди Крюсон, Джейсон О’Мара, Дирбла Моллой, Симон Кирби, Рут Кодд и Леонардо Тайво. Сериал разработают продакшн-компании Deadpan Pictures, Shaftesbury и AMC Studios.

«Ирландскую кровь» спродюсируют Кристина Дженнингс, Скотт Гарви, Пол Донован, Айлиш МакЭлмил, Аарон Мартин, Кристина Рэй, Сильверстоун и Молли МакГлинн.

«„Ирландская кровь“ — это история женщины, которая открывает себя и сталкивается со своим прошлым после неожиданной поездки за границу. Мне нравится, насколько непредсказуемым кажется повествование, и сочетание драмы, юмора и саспенса, которые переживает мой персонаж», — сказала Сильверстоун.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами