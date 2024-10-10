В Анапе 1,5 тыс школьников эвакуировали из‑за загоревшегося смартфона

В Анапе эвакуировали школу из‑за дымящегося смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой на администрацию учебного заведения.

Инцидент произошел в МБОУ СОШ № 7 им. Л.И. Севрюкова. Ее представители подчеркнули, что взрыва не было.

«Телефон не взорвался, он начал дымиться в руках у ребенка. Мальчик бросил его на пол, там он и продолжал дымиться. Взрыва не было», — сообщили в школе.

Там отметили, что учеников вывели из здания из‑за едкого дыма. После приезда пожарных помещение пришлось проветрить, а подросткам — вернуться за парты.

Как уточнили в МЧС России, на перемене у ученика сдетонировал аккумулятор. Большого возгорания не случилось, но инцидент все равно напугал детей, добавили в пресс-службе ведомства. Из‑за гаджета пришлось прервать уроки и эвакуировать около полутора тысяч человек.