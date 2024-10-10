Сотня енотов окружила дом американки, которая подкармливала животных в течении 35 лет

В США около сотни енотов окружили дом жительницы штата Вашингтон. Об этом пишет NBC News

Неназванная жительница города Поулсбо в течение 35 лет прикармливала енотов, прибегавших на ее участок. В последние недели она заметила, что зверьки стали приходить вместе с сородичами, царапать стены и окна, но продолжила бросать им еду.

3 октября женищна не смогла попасть домой, потому что на ее дворе собралась целая толпа черно-белых животных. Она пожаловалась на их агрессивное поведение.

«По словам потерпевшей, обычные еноты вели себя вежливо, а новые ее напугали. Каким‑то образом среди енотов пронеслись слухи, и все они явились к ее дому в ожидании угощения», — сказал представитель шерифа округа Кевин Маккарти. По его словам, прибывшие на место полицейские «были в шоке» от количества зверей.

«Они никогда не видели столько енотов в одном месте. Никто не помнит, чтобы его когда‑либо окружала стая енотов. У нас такое впервые», — подчеркнул он.

В региональном департаменте дикой природы местных жителей попросили не кормить лесных животных и предупредили об их возможной агрессии и распространении паразитов.

«Кормление енотов может создать нежелательные ситуации для вас, ваших детей, соседей, домашних животных и самих енотов. Еноты, которых подкармливают люди, часто теряют страх перед человеком и могут стать агрессивными, если их не кормят, как положено», — отметили представители властей.