Писательница Софи Кинселла не могла удержать ручку в руках после лечения рака

Британская писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик», рассказала в интервью журналистке Лоррейн Келли, как проходила лечение от агрессивной формы рака мозга.

Кинселла призналась, что перенесла операцию по удалению опухоли. После нее она потеряла краткосрочную память — и каждый день просыпалась, понятия не имея, что с ней произошло. Кроме того, писательница не могла удержать ручку в руках.

«Когда я лежала в больнице, я решила, что это конец, что я больше никогда не напишу книгу, поскольку после операции я не могла ни думать как положено, ни ходить, ни держать в руках ручку. Я не могла писать. Я пыталась написать свое имя, и у меня ничего не выходило», — поделилась она.

Несмотря на свое состояние, автор сразу же поняла, что, если у нее будет такая возможность, она напишет о своем «сюрреалистичном, мощном, экстремальном» опыте. Поскольку Кинселла не могла писать, она стала записывать на диктофон сообщения, в которых делилась происходящими с ней событиями и чувствами.

«Просто чтобы запомнить это. И я не знала, что я собираюсь делать с этим материалом, ведь я была так далека от писательства. Но я думала: может быть, мне или моим детям будет интересно однажды», — рассказала писательница.

Кинселла добавила, что спустя месяцы восстановления она осознала, что сможет превратить эти диктофонные записи в книгу. Так появился роман «Как это ощущается» («What Does It Feel Like») — он вышел в продажу 8 октября.

«Это ужасающе, но я также нашла в этом моменты радости, моменты комедии, моменты принятия, моменты отрицания. Это столько разных вещей зараз», — сказала Кинселла об опыте борьбы с раком.

Она подчеркнула, что работа над книгой помогла ей оправиться от операции. «Я могла создать собственную историю. Я могла сделать ее такой, чтобы она имела смысл для меня. И я могла подарить себе счастливый конец», — призналась автор.

Кинселла добавила, что ее опыт столкновения с раком стал историей о любви. Писательница рассказала, что ее муж каждое утро приносит ей чай и рассказывает реальную счастливую историю об исцелении, чтобы подбодрить ее.

«Я надеюсь, что я теперь сама стала позитивной историей для кого‑то. Я продолжаю жить, я в порядке, я хорошо себя чувствую. Я все еще лечусь, но переживаю это отлично», — отметила Кинселла.