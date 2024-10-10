Писательница Софи Кинселла не могла удержать ручку в руках после лечения рака

Сегодня / 19:16
Telegram запустил игру о жизни Павла Дурова
Сегодня / 21:37
Сотня енотов окружила дом американки, которая подкармливала животных в течении 35 лет
Сегодня / 20:14
«Джекпот», «Агния» и «Кончится лето»: фестиваль кино «Маяк» назвал победителей
Сегодня / 19:12
Джуд Лоу ищет нацистов-террористов в трейлере «Безмолвного братства»
Сегодня / 18:09
Власти Рима намерены ввести плату за посещение фонтана Треви
Сегодня / 17:40
Метеорологи в США пожаловались на угрозы от сторонников теорий заговора
Сегодня / 17:35
РКН не планирует блокировать Steam и возвращать доступ в Discord
Сегодня / 17:05
Звезда «Ребел-Риджа» Аарон Пьер сыграет одну из главных ролей в сериале про Зеленые Фонари
Сегодня / 16:49
Хьюго Уивинг заявил, что не вернется к роли Элронда в новых фильмах франшизы «Властелин Колец»
Сегодня / 16:48
Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в сериале Гая Ричи
Сегодня / 16:47
Лобушкин: Павел Дуров потратил около 25 млн долларов на содержание Ирины Болгар и детей
Сегодня / 16:26
Стивен Грэм снимется в фильме «Острые козырьки»
Сегодня / 15:55
Власти Читы включили песни Shaman в школьную программу. Дети учат и поют их на уроках музыки
Сегодня / 14:55
Стартовали съемки второго сезона «Черного облака»
Сегодня / 14:51
Кадыров обвинил Керимова в попытке покушения и пригрозил кровной местью
Сегодня / 14:11
Нобелевскую премию по литературе получит Хан Ган из Южной Кореи
Сегодня / 14:06
Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
Сегодня / 13:56
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси в Москве превысила 96%
Сегодня / 12:50
Теннисист Рафаэль Надаль завершит карьеру
Сегодня / 12:49
Wayback Machine, хранящий архивы с сайтами, взломали. Утекли миллионы адресов электронных почт
Сегодня / 12:45
Джиллиан Андерсон рассказала о борьбе с сахарной зависимостью
Сегодня / 10:57
«Мы будем упорно бороться»: Эмманюэль Макрон заявил, что вернет сериал «Эмили в Париже» во Францию
Сегодня / 10:55
«Одноклассники» запустят сервис знакомств
Сегодня / 09:57
В сеть попал неизданный клип «RoboCop» Канье Уэста
Сегодня / 09:52
Российские вузы не попали в топ-100 лучших университетов мира
Сегодня / 08:59
Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой за интервью 12-летней давности
Сегодня / 04:02
Исследование: психические заболевания повышают риск смерти от инфекций
Сегодня / 02:54
Сын русского миллиардера женится на эскортнице в трейлере «Аноры», фильма —победителя Канн
Сегодня / 01:53
Билли Айлиш рассказала, что страдает от боли в суставах с девяти лет
Сегодня / 00:45
Variety опубликовал рейтинг 100 лучших хорроров всех времен
Вчера / 23:30
В Гонконге коллекторы разбросали деньги вперемешку с листовками, чтобы найти должника
Вчера / 23:08
В НХЛ впервые появилась женщина-тренер. Ей стала канадка Джессика Кэмпбелл
Вчера / 22:49
Марк Эйдельштейн рассказал, что проходил видеопробы в «Анору» голым
Вчера / 22:20
Фонд кино даст денег на фильмы «Морозко» и «Королевство кривых зеркал»
Вчера / 21:49
Вышел новый трейлер фильма лего-байопика о Фаррелле Уильямсе

Писательница Софи Кинселла не могла удержать ручку в руках после лечения рака

Сегодня в 20:20
Фото: Lorraine/YouTube

Британская писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик», рассказала в интервью журналистке Лоррейн Келли, как проходила лечение от агрессивной формы рака мозга.

Кинселла призналась, что перенесла операцию по удалению опухоли. После нее она потеряла краткосрочную память — и каждый день просыпалась, понятия не имея, что с ней произошло. Кроме того, писательница не могла удержать ручку в руках.

«Когда я лежала в больнице, я решила, что это конец, что я больше никогда не напишу книгу, поскольку после операции я не могла ни думать как положено, ни ходить, ни держать в руках ручку. Я не могла писать. Я пыталась написать свое имя, и у меня ничего не выходило», — поделилась она.

Несмотря на свое состояние, автор сразу же поняла, что, если у нее будет такая возможность, она напишет о своем «сюрреалистичном, мощном, экстремальном» опыте. Поскольку Кинселла не могла писать, она стала записывать на диктофон сообщения, в которых делилась происходящими с ней событиями и чувствами.

«Просто чтобы запомнить это. И я не знала, что я собираюсь делать с этим материалом, ведь я была так далека от писательства. Но я думала: может быть, мне или моим детям будет интересно однажды», — рассказала писательница.

Кинселла добавила, что спустя месяцы восстановления она осознала, что сможет превратить эти диктофонные записи в книгу. Так появился роман «Как это ощущается» («What Does It Feel Like») — он вышел в продажу 8 октября.

«Это ужасающе, но я также нашла в этом моменты радости, моменты комедии, моменты принятия, моменты отрицания. Это столько разных вещей зараз», — сказала Кинселла об опыте борьбы с раком.

Она подчеркнула, что работа над книгой помогла ей оправиться от операции. «Я могла создать собственную историю. Я могла сделать ее такой, чтобы она имела смысл для меня. И я могла подарить себе счастливый конец», — призналась автор.

Кинселла добавила, что ее опыт столкновения с раком стал историей о любви. Писательница рассказала, что ее муж каждое утро приносит ей чай и рассказывает реальную счастливую историю об исцелении, чтобы подбодрить ее.

«Я надеюсь, что я теперь сама стала позитивной историей для кого‑то. Я продолжаю жить, я в порядке, я хорошо себя чувствую. Я все еще лечусь, но переживаю это отлично», — отметила Кинселла.

Софи Кинселла — автор многочисленных романов, большая часть из которых написана в жанре чиклит, или женской прозы. Среди них — серия «Шопоголик», «А ты умеешь хранить секреты?», «Помнишь меня?», «В поисках Одри», «Единорог на кухне», «Дом твоей мечты», «Коктейль для троих» и другие. В 2022 году у писательницы обнаружили глиобластому.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами