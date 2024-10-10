«Джекпот», «Агния» и «Кончится лето»: фестиваль кино «Маяк» назвал победителей

В Геленджике завершился второй фестиваль актуального российского кино «Маяк», жюри премии вручило премии победителям. Список победителей опубликовал «Бюллетень кинопрокатчика».
Гран-при кинофестиваля за лучший фильм забрали создатели драмы «Кончится лето» режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева.
Приз за лучшую режиссерскую работу получил постановщик «Джекпота» Александр Хант.
Награды за лучшие роли вручили Максиму Стоянову из «Джекпота» и Евгении Громовой из «Агнии».
Лучшей сценаристкой была выбрана постановщица Павла Стратулат также за работу над «Агнией».
Премию за лучшую работу оператора отдали Екатерине Смолиной, отметившейся в «На этой земле».
Лучшей дебютанткой жюри назвало Заку Абдрахманову, поставившую «Папа умер в субботу». Отдельно судьи выделили режиссерку Ренату Джало за «На этой земле».
Наконец, приз кинокритиков по результатам голосования на «Афише Daily» получил фильм «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой.
Лауреатом короткометражного конкурса фестиваля стал «Хребет» постановщицы Кристины Пановой, а особого упоминания удостоился «Клок» Лианы Сукиасян.