Telegram запустил игру о жизни Павла Дурова

Мессенджер Telegram запустил игру под названием Durov Run. Она посвящена жизни и карьере создателя платформы Павла Дурова, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Игра вышла 10 октября, в день рождения Дурова. Она представляет собой 3D-релиз на блокчейне TON в жанре endless runner с элементами бизнес-симулятора.

В Durov Run игроки проживают опыт главного героя. Они оказываются в локациях, где жил и работал Дуров, уклоняются там от препятствий, собирают бонусы и стремятся остаться в игре как можно дольше.

«Создавая Durov Run, мы стремились не только отразить увлекательный жизненный путь Павла, но и дать возможность игрокам ощутить причастность к его успеху — через игру прочувствовать сложность и витиеватость пути».

Олег Лупиков CEO и кофаундер венчурного билдера T-LAB, компании-разработчика Durov Run

Игра состоит из трех частей. Действие первой разворачивается в Петербурге, где Дуров учился в СПбГУ и создал соцсеть «ВКонтакте». Вторая глава касается жизни разработчика в Европе, где он запустил дата-центр.

Наконец, третья часть игры перемещает игроков в ОАЭ, где Дуров открыл новую штаб-квартиру и вплотную занялся развитием Telegram.

На протяжении всех этапов игроки могут монетизировать свой успех в Durov Run. Они коллекционируют валюту Gems, с помощью которой развивают внешний вид и деловую активность персонажа, а также растят рейтинг его популярности. Также они получают призовые бонусы за бег, в том числе в виде токенов на блокчейне TON.