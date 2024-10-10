Telegram запустил игру о жизни Павла Дурова

Мессенджер Telegram запустил игру под названием Durov Run. Она посвящена жизни и карьере создателя платформы Павла Дурова, рассказали «Афише Daily» представители проекта.
Игра вышла 10 октября, в день рождения Дурова. Она представляет собой 3D-релиз на блокчейне TON в жанре endless runner с элементами бизнес-симулятора.
В Durov Run игроки проживают опыт главного героя. Они оказываются в локациях, где жил и работал Дуров, уклоняются там от препятствий, собирают бонусы и стремятся остаться в игре как можно дольше.
Игра состоит из трех частей. Действие первой разворачивается в Петербурге, где Дуров учился в СПбГУ и создал соцсеть «ВКонтакте». Вторая глава касается жизни разработчика в Европе, где он запустил дата-центр.
Наконец, третья часть игры перемещает игроков в ОАЭ, где Дуров открыл новую штаб-квартиру и вплотную занялся развитием Telegram.
На протяжении всех этапов игроки могут монетизировать свой успех в Durov Run. Они коллекционируют валюту Gems, с помощью которой развивают внешний вид и деловую активность персонажа, а также растят рейтинг его популярности. Также они получают призовые бонусы за бег, в том числе в виде токенов на блокчейне TON.
Среди создателей игры — Олег Лупиков, Игорь Демишев из AliExpress, Никита Пестов, Андрей Брытков и Евгений Устинович. При разработке Durov Run они вдохновлялись такими проектами, как Temple Run и Subway Surfers. Инвестиции в игру составили 300 тыс. долларов.