Джуд Лоу ищет нацистов-террористов в трейлере «Безмолвного братства»

У триллера «Безмолвное братство» с Джудом Лоу и Николасом Холтом появился первый трейлер. В России его прокат начнется 5 декабря.
Джуд Лоу играет агента ФБР Терри Хаска, идущего по следу банды грабителей банков и инкассаторов. Вскоре он выясняет, что его целью стала террористическая группировка нацистов, намеренная устроить вооруженный мятеж.
Сюжет основан на истории реальной националистической банды, промышлявшей в штате Вашингтон в 1983–1984 годах. Ее члены верили, что американское правительство оккупировано сионистами и поэтому государство служит интересам евреев.
Кроме Лоу, на экране появятся Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости») в роли лидера бандитов, Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться») и Марк Марон («Блеск»).
Режиссером выступил Джастин Курцел, ранее поставивший «Подлинную историю банды Келли» и «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером.
Премьера картины состоялась на кинофестивале в Венеции, там лента собрала позитивные отзывы критиков. Сейчас у нее рейтинг в 86% свежести на Rotten Tomatoes и 72 балла из 100 на Metacritic.