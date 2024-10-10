Джуд Лоу ищет нацистов-террористов в трейлере «Безмолвного братства»

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У триллера «Безмолвное братство» с Джудом Лоу и Николасом Холтом появился первый трейлер. В России его прокат начнется 5 декабря.

Джуд Лоу играет агента ФБР Терри Хаска, идущего по следу банды грабителей банков и инкассаторов. Вскоре он выясняет, что его целью стала террористическая группировка нацистов, намеренная устроить вооруженный мятеж.

Сюжет основан на истории реальной националистической банды, промышлявшей в штате Вашингтон в 1983–1984 годах. Ее члены верили, что американское правительство оккупировано сионистами и поэтому государство служит интересам евреев.

Кроме Лоу, на экране появятся Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости») в роли лидера бандитов, Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться») и Марк Марон («Блеск»).

Режиссером выступил Джастин Курцел, ранее поставивший «Подлинную историю банды Келли» и «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером.