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Власти Рима намерены ввести плату за посещение фонтана Треви

Сегодня в 18:09
Фото: Cristina Gottardi/Unsplash

Власти Рима планируют ввести плату за посещение фонтана Треви — одной из самых популярных достопримечательностей города. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Возле фонтана уже начали возводить площадку для туристов. Фонтан собираются окружить прозрачными панелями, а прямо над его бассейном проложить дорожку. С нее посетителям откроется «беспрецедентный вид» на памятник.

По словам мэра города, туристы по-прежнему смогут бросать в фонтан монетки на счастье и загадывать желания. Власти Рима намерены сохранить сложившуюся туристическую традицию.

Работы по очистке фонтана и его техобслуживанию завершат к концу года. После этого в Риме начнут ограничивать поток туристов, посещающих фонтан Треви. Билеты к фонтану будут стоить 2 евро.

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