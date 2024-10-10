Власти Рима намерены ввести плату за посещение фонтана Треви

Власти Рима планируют ввести плату за посещение фонтана Треви — одной из самых популярных достопримечательностей города. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Возле фонтана уже начали возводить площадку для туристов. Фонтан собираются окружить прозрачными панелями, а прямо над его бассейном проложить дорожку. С нее посетителям откроется «беспрецедентный вид» на памятник.

По словам мэра города, туристы по-прежнему смогут бросать в фонтан монетки на счастье и загадывать желания. Власти Рима намерены сохранить сложившуюся туристическую традицию.