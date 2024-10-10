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Метеорологи в США пожаловались на угрозы от сторонников теорий заговора

Сегодня в 17:40
Фото: НАСА/Unsplash

Американские метеорологи столкнулись с большим количеством угроз и дезинформации, распространяемой сторонниками теорий заговора, на фоне ураганов «Хелен» и «Милтон». Если раньше некоторые идеи высмеивались, то «теперь люди объединяются вокруг невероятно маргинальных точек зрения», передает их слова Rolling Stones.

По наблюдениям метеорологов, теперь половина времени уходит на развенчивание фейков, которые появляются в соцсетях, а на полезное информирование времени становится меньше. «Как будто в одночасье идеи, которые раньше высмеивались как очень маргинальные, нелепые точки зрения, внезапно становятся общепринятыми, и это значительно усложняет мою работу», — рассказал специалист Мэтью Каппуччи из Вашингтона.

Метеорологи заметили, что сторонники теорий заговора чаще всего обвиняют правительства в управлении погодой. Они пишут специалистам об этом на электронные почты вместе с угрозами, одно из таких писем процитировал метеоролог из Алабамы Джеймс Спанн: «Хватит лгать о том, что правительство контролирует погоду». Собеседники издания полагают, что напряжение подстегивает напряженная президентская гонка в США.

Каппуччи получил сотни сообщений от людей, обвиняющих его в изменении погоды и создании ураганов с помощью космических лазеров. «То, что я публикую прогноз урагана, а люди обвиняют меня в создании урагана, работая на какую‑то тайную организацию иллюминатов, разочаровывает и огорчает, и это приводит к снижению общественного доверия», — посетовал он.

«Жизненный цикл среднего урагана сжигает энергию примерно 10 тфс ядерных бомб. Идея, что мы [люди] можем даже повлиять на что‑то подобное, не говоря уже о том, чтобы направить это, настолько нелепа, что, как ни печально, почти смешна», — пояснил Каппуччи. Однако считать таковое, как и утверждение, что Луна фальшивая, теперь в порядке нормы, добавил он.

В ночь на 10 октября на штат Флорида обрушился ураган «Милтон». По мере приближения к суше он ослабился с пятой до второй категории, но все же нанес серьезные разрушения в населенных пунктах и унес жизни людей.

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