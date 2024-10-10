РКН не планирует блокировать Steam и возвращать доступ в Discord

Роскомнадзор пока не собирается блокировать игровой маркетплейс Steam. Об этом представители ведомства сказали ТАСС.

«В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется», — говорится в сообщении.

Представители службы отметили, что администрация магазина удалила около 250 материалов, на рассмотрении находятся еще 10.

В то же время служба не намерена и возвращать доступ к популярному мессенджеру Discord. Приложение было заблокировано на территории России, несмотря на то что его аудитория оценивается в 29–40 млн жителей страны. Разрешить россиянам пользоваться им ранее попросил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.