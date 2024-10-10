Звезда «Ребел-Риджа» Аарон Пьер сыграет одну из главных ролей в сериале про Зеленые Фонари

Звезда боевика «Ребел-Ридж» Аарон Пьер получил одну из главных ролей в сериале о корпусе Зеленых Фонарей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Актер появится на телеэкране в образе галактического полицейского и защитника Земли Джона Стюарта. Его старшим напарником по сюжету станет Хэл Джордан в исполнении Кайла Чандлера.

Авторы сериала выбирали между Пьером и Стевеном Джеймсом, известным по спортивному байопику «Сила воли» и сайфай-сериалу «Маяк 23». Решающим стало прослушивание с участием Чандлера.

Сериал «Фонари» должен выйти на HBO. Его продюсерами стали Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители»). Известно, что проект представляет собой историю о космополицейских в духе «Настоящего детектива», а также сыграет большую роль в развитии истории обновленной киновселенной DC.

Интересно, что Пьер уже отказался от одного проекта по комиксам. Ранее актера связывали с «Блейдом» от Marvel. Артист должен был сыграть соперника героя Махершалы Али, но покинул фильм из‑за длинных задержек в производстве.