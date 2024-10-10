Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в сериале Гая Ричи

Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан завершают переговоры о съемках в новом проекте Гая Ричи. Режиссер готовит сериал под названием «Сообщник» («The Associate»), сообщает Deadline.

Шоу расскажет о семействе гангстеров из Лондона, которое переживает кризис и предательства, строит союзы и ведет не самый чистый бизнес. Харди может получить роль опасного и обаятельного решалы, а Миррен и Броснан — роли матриарха и патриарха преступной семьи.

Драму готовят для стриминга Paramount+. Там отказались от комментариев.