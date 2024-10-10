Хьюго Уивинг заявил, что не вернется к роли Элронда в новых фильмах франшизы «Властелин Колец»

Хьюго Уивинг заявил, что не вернется к роли великого эльфийского владыки Элронда в новых фильмах франшизы «Властелин колец».

«Было здорово время от времени бывать в Новой Зеландии в течение 10 лет. Затем я вернулся и работал с той же командой [режиссер Питер Джексон и сценаристка Фрэн Уолш] над проектом под названием „Хроники хищных городов“ — это должна была быть их следующая большая франшиза, но она заглохла на корню.

Итак, с меня хватит Средиземья. Не думаю, что кто‑нибудь попросит меня сделать это снова», — отметил Уивинг. По его словам, даже если бы он захотел вернуться, он не уверен, что это получится.