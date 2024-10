Хьюго Уивинг заявил, что не вернется к роли Элронда в новых фильмах франшизы «Властелин Колец»

Ранее компания Warner Bros. объявила, что в 2026 году будет выпущен новый фильм «Властелин колец», в создании которого примет участие Питер Джексон. Лента под названием «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» будет посвящена персонажу Энди Серкиса и станет приквелом к оригинальной трилогии.