Власти Читы включили песни Shaman в школьную программу. Дети учат и поют их на уроках музыки

Ученики нескольких школ Читы учат и поют песни Shaman, которые включили в школьную программу для седьмого и восьмого классов, сообщает РБК со ссылкой на «Читу онлайн».
«По основной образовательной программе на уроках музыки в седьмых и восьмых классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Шамана в качестве примера исполнителя патриотической песни», — заявили РИА «Новости» представители мэрии.
Собеседник информагентства отметил, что программы обучения в разных школах разные, но блок «Патриотические песни» присутствует во всех.
Появление песен Shaman в школах началось после спецоперации на территории Украины. В прошлом году пятиклассникам екатеринбургской школы задали выучить «Я русский» к конкурсу военно-патриотической песни.