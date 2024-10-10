Власти Читы включили песни Shaman в школьную программу. Дети учат и поют их на уроках музыки

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Ученики нескольких школ Читы учат и поют песни Shaman, которые включили в школьную программу для седьмого и восьмого классов, сообщает РБК со ссылкой на «Читу онлайн».

«По основной образовательной программе на уроках музыки в седьмых и восьмых классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Шамана в качестве примера исполнителя патриотической песни», — заявили РИА «Новости» представители мэрии.

Собеседник информагентства отметил, что программы обучения в разных школах разные, но блок «Патриотические песни» присутствует во всех.