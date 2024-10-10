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Лобушкин: Павел Дуров потратил около 25 млн долларов на содержание Ирины Болгар и детей

Сегодня в 16:47
Фото: из соцсетей Ирины Болгар

Павел Дуров перевел Ирине Болгар 7 млн долларов на поддержку детей, еще 18 млн она потратила с его счета. Об этом написал бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин со ссылкой на ответ представителя Telegram.

Медиатехнолог обратился к сотрудникам мессенджера и получил полный текст их комментариев для The New York Times. Эта информация не вошла в материал газеты о конфликте между Дуровым и матерью его детей.

По информации Лобушкина, Дуров по обоюдной договоренности перевел Болгар 7 млн долларов единоразово для поддержки троих детей. В эту сумму вошли платежи по 10 тыс. долларов каждому ребенку ежемесячно до достижения 23-летия, всего 2 млн, и «подарок» в сумме 5 млн.

Болгар назвала эти деньги «личными сбережениями», Лобушкин написал, что «факт того, что все средства на самом деле изначально предназначались для детей, легко доказуем».

Медиатехнолог добавил, что Дуров позволил Болгар пользоваться своим банковским счетом, а в 2022 году заметил, как с него были потрачены 18 млн долларов «на люксовые бренды и ювелирку», и в 2023 году закрыл ей доступ к средствам.

«Ирина любит делать акцент на том, что она заботливая мать троих детей, но плохо скрывает свою патологическую страсть к роскоши. Деньги опять утекли мимо детей. А можно было бы, например, отложить их на образование», — посетовал Лобушкин

«По странному стечению обстоятельств, как раз в [первой половине 2023 года] материнское сердце Ирины забилось особенно часто. Воспоминания Болгар о насилии тоже всплыли именно тогда, когда она подала заявление на единоличное опекунство, чтобы затем подать заявление на алименты», — добавил бывший прессек ВК.

По его мнению, в судах у сталкерши Болгар мало шансов достичь успеха (заработать еще), поэтому упор она делает сугубо на пиар-шантаж».

В 2023 году Болгар обратилась в суд с заявлением о том, что является единственной опекуншей над двумя сыновьями и дочерью Дурова, и выиграла слушания.

Тогда же она принесла судье другое заявление, о побоях младшего сына Давида со стороны Дурова. В октябре дело было направлено на слушания. По данным Forbes, примерно в то время основатель Telegram перестал выплачивать ей алименты в размере 150 тыс. евро.

В материале NYT представитель Павла Дурова заявил, что основатель Telegram и Ирина Болгар «никогда не были парой». По его словам, отношения между ними были деловыми: Ирина предложила завести Павлу детей, «он согласился, и родились трое детей».

Сейчас Болгар готовит книгу и документальный фильм об отношениях с Павлом Дуровым. Пока идут суды об алиментах, ей нужны деньги на обеспечение детей, пояснила она.

Подробности по теме
«Обычный домашний тиран». Как Ирина Болгар разрушила образ одинокого волка Павла Дурова
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